Для наблюдения Южных дельта-Акварид придется запастись терпением

В предстоящую ночь и несколько последующих с неба будет сыпаться до 16 «падающих звезд» в час. Однако оценить красоту метеорного потока Южные дельта-Аквариды, максимум которого приходится на 28 июля, смогут лишь самые терпеливые.

По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, сейчас — не лучшее время для наблюдений, поскольку близко новолуние и свет Луны слишком ярок. Да и погода стоит изменчивая — с обилием облаков. К тому же, Южные дельта-Аквариды — не самый интенсивный, даже довольно слабый поток.

«Чтобы наблюдать его, нужно время и терпение … люди непосвященные думают, что действительно прямо обильно падают яркие звезды с неба. Но это не так, и в лоб мы их не увидим, лучше всего боковым зрением наблюдать, тут тоже нужна определенная сноровка», — цитирует ее слова РИА Новости.

Любителям «ловить падающие звезды» лучше покинуть город с его фоновой подсветкой, которую обеспечивают фонари, рекламные вывески, фары автомобилей. Наблюдения будут интереснее в глуши, вдали от цивилизации.

Вечером метеоры лучше искать на востоке, отметила Рублева. Над западным горизонтом долгое время будет стоять зарево ушедшего на ночевку Солнца. В восточной части небо уже станет намного темнее.

«Источник» появления метеоров потока Южные дельта-Аквариды на небе (или как говорят ученые — «радиант») — созвездие Водолея, точнее его третья по яркости звезда — «дельта». Отсюда пошло соответствующее название. Первые записи о наблюдении датируются 1870 годом.

Есть и Северные дельта-Аквариды. Но этот поток — более слабый, и пик его приходится на середину августа. Ученые считают, что оба потока — остатки крупного космического тела, при разрушении которого образовались современные кометы Мардсена и Крахта.