Киев опроверг информацию о вербовке своих граждан в Карабах

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар официально отверг возможность вербовки украинских граждан для участия в карабахском конфликте. Об этом высокопоставленный дипломат заявил на встрече с послом Армении Тиграном Сейраняном.

Ранее в прессе появилась информация о том, что на стороне Азербайджана в конфликте с Арменией участвуют украинские наемники. Официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева заявила РИА Новости о недостоверности таких данных, подчеркнув отсутствие нужды в поддержке любых зарубежных сил. На фоне осложнения ситуации в Закавказье Боднар встретился с послами враждующих стран.

«В ходе беседы замминистра Василий Боднар официально опроверг информацию о вербовке украинских граждан для участия в нагорно-карабахском конфликте», — сказано в сообщении посольства Армении на Украине.

Заместитель министра также поблагодарил посла Сейраняна «за его послание сдержанности армянской общине Украины». По его словам, в стране «мирно живут представители разных народов». Сейчас нужно «обеспечить сохранение национального мира и предотвратить противостояние армянской и азербайджанской общин».

Столкновения на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. В Баку позднее сообщили, что конфликт распространился на линию соприкосновения в карабахском конфликте.

В Баку сообщили о гибели в результате перестрелок 12 азербайджанских военнослужащих, включая высокопоставленных. Ереван заявил о шести погибших. Стороны винят в агрессии друг друга.

Ситуацию в Закавказье в связи с обострением в отношениях Армении и Азербайджана обсудили в телефонном разговоре президенты России и Турции. Владимир Путин подчеркнул, что альтернативы мирному решению проблемы Карабаха не существует.