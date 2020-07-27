Пьяный житель Самары бросил гранату в полицейского

В Самаре выехавший на вызов сотрудник полиции получил незначительные ранения при взрыве гранаты, брошенной в него пьяным дебоширом.

«При задержании гражданин бросил предмет, который взорвался. Полицейский пострадал незначительно», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчину задержали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сказал собеседник агентства.

Как стало известно РЕН ТВ, полицию вызвали соседи подозреваемого. Они услышали, как пьяный мужчина избивает свою жену.

Когда сотрудники полиции прибыли на место, дебошир отказался к ним выходить и бросил гранату в подъезд. В результате взрыва один из полицейских получил ранение ноги.

Ранее сообщалось, что в поселке Притомский под Ставрополем мужчина бросил гранату на участок к соседям. В результате взрыва пострадали 8 человек. Они получили осколочные ранения.