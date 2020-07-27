Видео: москвичка управляла Аudi с маленьким ребенком на коленях
- 27 июля 2020, 21:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Очевидцы заметили на одной из московских улиц находившуюся за рулем Audi TT женщину с маленьким ребенком на коленях.
Этот автомобиль остановился на светофоре на перекрестке Ярцевской и Партизанской улиц.
На кадрах, опубликованных телеканалом «360», видно, что малыш явно не пристегнут: он свободно поворачивается и крутит руль.
Как известно, детей разрешается перевозить в автомобилях только в специальных детских креслах или автолюльках.
Ранее «Ридус» писал о том, что сотрудники ДПС в Невинномысске Ставропольского края остановили автомобиль с женщиной за рулем, которая ехала в нетрезвом состоянии с годовалым ребенком в салоне.
В июле прошлого года экипаж ДПС в поселке Смирных задержал 50-летнюю женщину за нарушение правил перевозки детей. Отмечалось, что один из малышей сидел у нее на коленях, а второй не был пристегнут с использованием специального устройства. На требование сотрудников полиции предоставить водительское удостоверение женщина, у которой наблюдались признаки опьянения, ответила жестким отказом.
Также было опубликовано видео с подростком, управляющим автомобилем на дорогах Москвы.
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