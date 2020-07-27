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Власти рассказали об очередном потопе в Москве

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© vk.com

© vk.com

Мощный ливень с грозой вылил на столицу около 80% месячной нормы осадков. Больше всего досталось северо-востоку города. В результате ненастья возникли «отдельные скопления воды», большую часть которых уже устранили бригады «Мосводостока», заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По данным синоптиков, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 75 миллиметров осадков при месячной норме 94 мм. Больше всего осадков было зафиксировано в Северо-Восточном округе, где в течение двух часов выпало до 75 миллиметров — почти 80% месячной нормы, а также в Северном (44 миллиметра), Северо-Западном (24 миллиметра) и Зеленоградском (21 миллиметр) административных округах», — цитирует «Интерфакс» слова Бирюкова.

Тем временем река Яуза, вышедшая из берегов, подтопила набережные и соседние улицы.

Потоки воды во время ливня хлынули в переход на станции МЦК «Ботанический сад». Очевидцы публикуют видео с мест событий.

По словам заместителя мэра, на территории города сильным ветром повалило пять деревьев, которые уже распилили и вывезли. Никто из жителей или гостей столицы не пострадал, но повреждено пять автомобилей.

Бирюков отметил инцидент возле Мещерского пруда, где в результате удара молнии пострадали два человека. Их доставили на поисково-спасательную станцию, где привели в чувство и передали врачам.

По словам заместителя мэра, все коммунальные службы города работают в режиме повышенной готовности, однако жителям следует быть внимательнее на улице, соблюдать правила личной безопасности, не прятаться от дождя и ветра под деревьями, не оставлять рядом с ними автомобили.

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