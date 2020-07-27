Эксперт назвал причины, приводящие к регулярному затоплению Москвы

Столичные власти не успевают реагировать на изменения климата, к тому же сейчас перед ними стоят другие приоритеты, нежели усовершенствование ливневой канализации, заявил урбанист, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Ранее стало известно, что из-за сильных ливней на севере Москвы подтопило более десяти улиц и несколько пешеходных переходов МЦК. Кроме того, затопило Седьмой автобусный парк.

По мнению Муратова, одна из проблем заключается в том, что обильные осадки, которые становятся все более интенсивными, особенно летом, приводят к перегрузке системы ливневой канализации, а она, естественно, не рассчитана на такой объем. «Соответственно, эта проблема за один-два года не решается», — пояснил эксперт в интервью газете «Взгляд».

Он отметил, что для усовершенствования столичной ливневой канализации требуется комплексная программа.

Вторая проблема, по словам Муратова, заключается в недостатке сил и средств, чтобы заниматься этим вопросом как приоритетным. Он объяснил изданию, что в последние годы гораздо важнее было развивать общественный транспорт и обеспечивать более комфортные и безопасные пешеходные перемещения, на что уходят огромные деньги.

Ранее сообщалось, в некоторых районах Москвы из-за ливней подтопило проезжую часть. Потоп случился и на станции метро «Ботанический сад».

По прогнозу синоптиков, гроза и ливень будут продолжаться в столице до конца дня.