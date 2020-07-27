Астрономы из MIT вычислили еще один вид метеоритов

Команда специалистов из Массачусетского технологического института (MIT) и Чикагского университета опубликовала статью, в которой рассказала, что большинство метеоритов, падающих на Землю, принадлежит к одной из двух обширных групп: каменистых или металлических.

В ходе новых исследований выяснилось, что есть, оказывается, еще одна загадочная группа метеоритов, принадлежащая сразу к обеим разновидностям. Получается, что метеорит имеет скалистую оболочку и жидкое металлическое ядро, которое, вероятно, создает сильное магнитное поле.

Такие метеориты получили название IIE. Эти странные объекты представляют собой жидкое металлическое ядро, окутанное скалистым внешним слоем. Более 20 таких смешанных метеоритов были обнаружены за последние 80 лет, пишут ученые.

В новом исследовании специалисты задались вопросом, могла ли эта необычная структура создать магнитное поле. Чтобы это изучить, команда попыталась найти доказательства, скрытые, вероятно, в минералах метеоритов IIE.

Точно так же, как стрелка компаса всегда указывает на север здесь, на Земле, электроны в минералах будут стремиться изменить свое положение в присутствии магнитного поля, — пояснили астрономы.

Для проверки ученые использовали лазер с усовершенствованным источником света (ALS). Этот мощный лазерный луч генерирует рентгеновские лучи, которые могут определять магнитное направление минералов, вплоть до наноуровня.

Как показал эксперимент, электроны в некоторых метеоритах действительно выстраивались в одном направлении при наведении на них луча. Оказалось, что магнитное поле крупного объекта, от которого откололись метеориты, должно было быть примерно таким же, как у Земли.

Авторы исследования пока затрудняются сказать, являются скалистые объекты с жидкими металлическими ядрами редкими во Вселенной или нет. В дальнейшем специалисты хотят выяснить это, изучив объекты из пояса Койпера.