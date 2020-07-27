Жители Крыма перечислили регионы, откуда приезжают самые неприятные туристы

Жители Крыма, принявшие участие в опросе Telegram-канала «Крымский», назвали регионы России и Украины, из которых на отдых приезжают самые раздражающие туристы.

Первое место в этом антирейтинге занял Донбасс, жители которого, по мнению крымчан, ведут себя не только по-хамски, но и так, будто им «все должны из-за войны».

На второй строчке в списке расположились москвичи. В Крыму их считают чересчур требовательными к сервису и ожидающими заграничного уровня обслуживания.

Третьими в рейтинге оказались жители Украины, чрезмерная экономность которых сильно раздражает крымчан. Помимо того, что украинцы привозят с собой свою еду, они также любят вступать в политические дискуссии и доказывать, что Крым еще вернется в состав Украины.

Далее следуют жители Санкт-Петербурга, которых в Крыму считают слишком далекими от народа, а также провинциалы, которые «торгуются, не хотят тратиться» и «выглядят и ведут себя как деревенщина».

Кроме того, по результатам опроса был составлен рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у местных жителей наибольшую симпатию. Его возглавили москвичи, имеющие много денег и оставляющие хорошие чаевые.

Затем идут приезжие из Сибири и Дальнего Востока, которых крымчане называют «богатыми ребятами с нормальными запросами». В список также вошли Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи») и иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксировали рекордную загруженность отелей и пансионатов.