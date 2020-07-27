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Во Франции снова вводят комендантский час

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Французские власти ввели вечерний комендантский час на пляжах атлантического курорта Киберон после того, как на прошлой неделе медики вновь зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19.

Согласно последним данным, всего от эпидемии коронавируса во Франции пострадали более 217 тысяч человек, из которых 30 192 погибли. Сейчас уровень заболеваемости увеличивается, ежедневно фиксируется не менее 1500 новых случаев.

27 июля французские власти объявили о том, что местные парки и сады также будут закрыты по вечерам и ночам, чтобы предотвратить большие скопления молодежи. Власти по всей стране находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку у людей начался период отпусков и каникул, что увеличивает риск новой волны коронавируса.

Так, правительство Франции порекомендовало частным и государственным фирмам уже сейчас начать запасаться масками, антисептиками и защитными экранами для своих сотрудников.

Рекомендуется создать запас масок на десять недель для того, чтобы справиться с потенциальным новым всплеском пандемии коронавируса, — пишет министр здравоохранения республики Оливье Веран.

На прошлой неделе маски или повязки для лица стали обязательными во всех закрытых общественных местах, и правительство предупредило, что могут снова потребоваться локализованные карантинные меры.

В субботу, 25 июля, тестирование на COVID-19 провели желающим по всей Франции. Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано на курортном полуострове Киберон. Мэр полуострова быстро огласил новые требования по ношению масок на оживленных улицах и рынках. Но уже сегодня он принял решение ужесточить меры и издал указ о закрытии пляжей, парков и скверов с 9:00 вечера до 7:00 утра.

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 17:11

    15 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова передала "РИА Новости", что: "На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%". Население России числится в 146,7 миллиона, это значит, что в России уже так или иначе переболели этим пресловутым коронавирусом 38 миллиона человек, без этого антитела (иммунитет) не появятся, потому что вакцины ещё нет, к 15 июля умерло "с коронавирусом" в России 11770 человек, соответственно, летальность COVID-19 составляет 0,03% – в 76 раз ниже, чем сообщает официальная статистика из каждого утюга. Та же картина и во Франции, и во всём мире. Идёт умышленное запугивание населения. Козлы, кто это всё делает в угоду закулисным манипуляторам.

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