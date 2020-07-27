Милонов предостерег россиян от поездок на отдых в Турцию

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал о серьезных опасностях, поджидающих россиян, которые решили отдохнуть в Турции.

По его мнению, открытие для российских граждан в первую очередь именно турецкого направления сильно попахивает лоббизмом.

«Я вообще не очень понимаю, почему открыли именно Турцию, и нет ли здесь лоббизма неких бизнес-структур, которые сначала включили в списки наиболее пострадавших [от коронавируса предприятий] McDonald’s вместе c Burger King, а теперь, вопреки национальным интересам, разрешили посещение Турции», — сказал Милонов в интервью ФАН.

По его словам, это страна с крайне низким уровнем здравоохранения, а кроме того, там сейчас очень тяжелая ситуация с пандемией коронавируса. Депутат считает, что масштабов заболеваемости COVID-19 в Турции мы не знаем, поскольку официальные лица этого государства склонны занижать статистику.

Милонов также напомнил о том, что Турция финансирует террористические организации во многих странах. «Я бы в Турцию сейчас точно не поехал, потому что, во-первых, это страна сама по себе неспокойная, а во-вторых, там абсолютно безобразные цены на отдых, которые они взвинтили», — заявил собеседник издания.

Он также выразил недоумение по поводу того, почему в России не открыли другие направления, где правительства не отнимают у христиан храмы, а, наоборот, защищают верующих.

Как писал ранее «Ридус», 26 июля четырехзвездочный отель, расположенный в популярном у туристов турецком курортном городе Кемер, подвергся нападению неизвестных лиц, вооруженных камнями.

Напомним, с 1 августа на взаимной основе будет восстановлено авиасообщение с турецкими городами Анкара и Стамбул, а с 10 августа для россиян будут доступны перелеты в Анталью, Бодрум и Даламан.



По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, россияне, собравшиеся поехать в Турцию, могут не бояться заразиться коронавирусом.