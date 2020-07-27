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Школьный карантин времен «испанки» и COVID-19: почему их нельзя сравнивать

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© Государственная библиотека Конгресса США

© Государственная библиотека Конгресса США

Во время пандемии «испанского гриппа» в 1918 году в Соединенных Штатах в большинстве городов попросту закрыли школы. Однако в Нью-Йорке, Чикаго и Нью-Хейвене в штате Коннектикут учебные заведения продолжили работу. Местные власти сочли, что во время занятий дети будут попросту лучше защищены от инфекции, чем дома. На фоне дискуссий о возобновлении обучения в этом году, американские ученые заявили: нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с тем, что было сто лет назад.

Главной причиной тому медики видят непредсказуемость нового типа коронавируса, о котором ученые до сих пор знают недостаточно много. Кроме того, американская система школьного здравоохранения за прошедший век была катастрофически сокращена и попросту не справится с потенциальными угрозами.

«Существовала система, которая уже давно демонтирована», — цитирует ABC News слова доктора Ховарда Маркела — профессора Мичиганского университета.

В 1918 году власти Нью-Йорка в борьбе с гриппом полностью полагались на изоляцию и карантин. Однако в отношении школьников дела обстояли совершенно иначе. В то время около 75% детей жили в многоквартирных домах с переполненными квартирами и антисанитарными условиями, которые облегчали распространение инфекций. При этом в школах проходили плановые проверки здоровья — выявлялись признаки респираторного заболевания: насморк, покраснение глаз, чихание или кашель.

Когда у учеников появлялись какие-либо симптомы, их переводили в изолятор. Там школьный медработник проводил осмотр и принимал решение об отправке домой или в больницу, если родной дом ребенка являлся потенциальной угрозой для распространения гриппа.

Школьники США, 2018 год

Школьники США, 2018 год

© Государственный архив библиотеки штата Флорида

Школьные медработники Чикаго во время пандемии «испанки» даже посещали дома учеников, отсутствовавших на занятиях, и информировали семьи о надлежащих процедурах изоляции и ухода. Отмечалось, что детям намного безопаснее находиться в хорошо проветриваемых школах, где врачи и медсестры работают полный день, чтобы выявить больных и изолировать их. Тем временем те, кто прогуливал занятия, собирались без присмотра в разных местах, где воздействие инфицированных взрослых на школьников могло быть максимальным.

Однако за последние несколько десятилетий сокращения финансирования государственного образования серьезно повлияли на программы здравоохранения. Из-за этого уменьшилось количество школьных медсестер, не хватает ресурсов для таких мероприятий, как физическое воспитание.

Коллега Маркела — доктор Александр Стерн — назвал большинство государственных школ «ужасно недофинансированными», во многих из них «одна медсестра, которая разрывается между пятью государственными школами».

«Суть в том, что инфраструктура общественного здравоохранения, существовавшая в школах в начале ХХ века, была в значительной степени разрушена и демонтирована», — сказал Стерн.

По данным Национальной ассоциации школьных медсестер, в 2018 году на всей территории США работало 95 776 человек. В государственных школах учится около 50,8 миллиона детей. Получается, что одна медсестра приходится приблизительно на 530 школьников. Подобные статистические данные показывают, насколько трудно было бы проводить регулярные медицинские осмотры, не говоря уже о посещении отсутствующих на дому.

Осмотр детей в школе в Арканзасе в 1919 году

Осмотр детей в школе в Арканзасе в 1919 году

© Государственный архив Конгресса США

Стерн также напомнил, что хотя вспышка 1918 года была серьезной, эксперты в области здравоохранения знали о гриппе гораздо больше, чем сейчас известно о новом типе коронавируса и его влиянии на детей.

Недавнее исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что дети младше десяти лет передают COVID-19 гораздо реже, чем взрослые. Но риск не равен нулю. Люди в возрасте 10−19 лет распространяют вирус примерно с той же скоростью, что и взрослые. По словам Стерна, возобновление занятий сейчас «не очень хорошая идея», поскольку остается «так много вопросов без ответа».

«А если остаются вопросы без ответа о смертельном вирусе, можно утверждать, что наиболее разумно придерживаться принципа „не навреди“», — подчеркнул он.

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МИД Германии выступил против возвращения России в G7

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что участие России в заседаниях «Большой семерки» до благополучного решения украинского вопроса неприемлемо. При этом он признал пользу от международного сотрудничества с Москвой.

«Причиной исключения России были аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины. Пока мы не разрешим этот вопрос, шансов на я не вижу», — заявил министр в интервью газете Rheinische Post.

Хайко Маас добавил, что в последнее время в отношениях с Россией «постоянно возникают сложности», но в Берлине все равно будут сотрудничать с Москвой по целому ряду вопросов международной политики.

«Мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией», — пояснил он.

По словам дипломата, в Германии не видят необходимости в расширении G7 ни за счет возвращения в России, ни за счет приглашения других стран. «G7 и G20 — это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12», — заключил Маас.

Напомним, год назад новость о возможном возвращении России в международный клуб G7 вызвала немалый общественный резонанс. Тогда президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы пригласить президента Владимира Путина на встречу с другими членами G7. Затем Трамп уточнил, что желает видеть в клубе самых влиятельных держав мира также Индию, Австралию и Южную Корею. Планам американского лидера помешала пандемия коронавирусной инфекции, а также позиция Палата представителей Конгресса, которая большинством голосов одобрила резолюцию против членства России в «Большой семерке».

Ранее «Ридус» рассказывал, нужна ли Россия «Большой семерке» и наоборот, и как США пытаются создать антикитайскую Антанту.

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