На 105-м году жизни умерла звезда фильма «Унесенные ветром»

В возрасте 104 лет скончалась голливудская кинозвезда 30-х — 50-х годов Оливия де Хэвилленд, сообщает The Hollywood Reporter.

Она прославилась благодаря роли в знаменитом фильме 1939 года «Унесенные ветром», которая принесла ей номинацию на «Оскар».

Актриса сыграла Мелани Гамильтон Уилкс, жену главного героя, в которого была влюблена Скарлетт О’Хара.

Как пишет издание, Оливия де Хэвилленд умерла от естественных причин в своем доме в Париже, где жила последние 60 лет. Она была последней из ныне живущих звезд, снимавшихся в картине, удостоенной восьми «Оскаров».

На счету самой актрисы две золотые статуэтки — за роли в фильмах «Каждому свое» (1947) и «Наследница» (1950).

Она также снялась в таких популярных лентах, как «Одиссея капитана Блада» (1935), «Атака легкой кавалерии» (1936) и «Приключения Робин Гуда» (1938).

Ранее «Ридус» писал о том, что американская телесеть HBO убрала из эфира фильм «Унесенные ветром» на фоне беспорядков и антирасистских акций протестов в США, связанных с гибелью Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией 25 мая.