В Госдуме рассказали, как ПФР помогает предпенсионерам

Только за первые шесть месяцев 2020 года Пенсионный фонд России (ПФР) одобрил 1,2 млн заявок на получение разного рода поддержки и льгот.

Как рассказала ФАН депутат Госдумы Светлана Бессараб, люди предпенсионного возраста могут рассчитывать на дополнительную помощь от государства, оформив заявку через портал госуслуг и сайт ПФР.

Парламентарий считает, что сам факт обращения в ПФР в сложной ситуации свидетельствует о высокой степени доверия государству.

Бессараб отметила, что 1,2 миллиона подтвержденных заявок на получение льгот от Пенсионного фонда — это довольно много, учитывая тот факт, что в прошлом году их было всего несколько десятков тысяч. Такой рост обращений депутат связывает со значительным «проседанием» рынка труда, вызванного эпидемией.

«С учетом кризиса, который произошел у нас сейчас на рынке труда, это не катастрофично, — сказала Бессараб в беседе с изданием. — Но, разумеется, если бы не пандемия коронавируса, людей, нуждающихся в социальной поддержке, было бы намного меньше».

Она подчеркнула, что сейчас особенно нуждаются в помощи те, кто искал, но не смог найти работу, находясь при этом в возрасте, когда до выхода на пенсию осталось совсем немного.

Депутат также напомнила, что обратиться за помощью к государству в трудную минуту может каждый, а сделать это лучше в онлайн-режиме, на портале госуслуг или сайте ПФР. Так можно избежать очередей, столь опасных в период пандемии для всего старшего поколения, к которому относятся предпенсионеры.

Ранее стало известно, что в российском правительстве подготовили рабочую версию общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики, который предполагает смягчение условий для досрочного выхода безработных граждан на пенсию.