Во время встречи с Дегтяревым хабаровчане предотвратили провокацию

Жители Хабаровска, общавшиеся с врио главы региона Михаилом Дегтяревым возле здания краевого правительства, защитили его от провокатора.

Как сообщает Life.ru, прорваться к Дегтяреву пытался трижды судимый местный житель Валентин по прозвищу Фредди.

По свидетельству очевидцев, он, вероятно, был пьян, поскольку от него пахло алкоголем. При этом на акциях, проходивших днем, его не было, он появился только во время беседы Дегтярева с горожанами.

По информации URA.RU, между предполагаемым провокатором и собравшимися произошла драка. В ответ на претензии митингующих мужчина начал оправдывать свои действия и оскорблять Дегтярева. «Однако участники акции не стали слушать эти заявления и словами поставили провокатора на место, защитив таким образом врио губернатора края», — пишет издание.

Некоторые участники акции также заявили, что на встрече с Дегтяревым было много подставных лиц, которые задавали ему вопросы.

Ранее сообщалось, что во время своей рабочей поездки по Хабаровскому краю врио губернатора Михаил Дегтярев впервые вышел к митингующим и пообщался с ними. Он также посетил крупнейшие порты края и лесоперерабатывающее предприятие.