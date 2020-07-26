В развязывании азербайджано-армянского конфликта в Москве обвинили Турцию
- 26 июля 2020, 16:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава Союза армян РФ Ара Абрамян призвал наказать виновных в азербайджано-армянских столкновениях в Москве и заявил, что в развязывании конфликта виновата Турция.
«Хотите воевать, господа азербайджанцы? Вон границы — идите и воюйте», — сказал Абрамян в интервью изданию «Подъём».
По его мнению, эти беспорядки организованы вне России. «Я уверен, что это организовано с Турцией», — считает он.
Абрамян добавил, что на данный момент ситуация «более-менее стабилизировалась». Он также поблагодарил правоохранительные органы за своевременно предпринятые жесткие меры, пишет паблик.
Накануне посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы обратился к своим землякам, живущим в России, и призвал их соблюдать российские законы.
Напомним, в ночь на 24 июля группы выходцев из Азербайджана нападали на автомобили с армянскими номерами в районах Марьино, Братиславский и Люблино. В ответ армяне разгромили азербайджанский ресторан «1001 ночь».
Днем 24 июля у метро «Саларьево» был разгромлен магазин, принадлежащий армянам. Наконец, в ночь на субботу хулиганы разнесли кафе «Бакинский дворик» на Мосфильмовской улице и мойку на первом этаже этого же здания, при этом пострадал один из посетителей кафе.
В столичном главке МВД пообещали жестко пресекать провокации на национальной почве, сообщив, что уже задержаны 25 человек по подозрению в совершении противоправных действий.
Войти через социальные сети: