Посол Азербайджана обратился к землякам, живущим в России

В своем обращении к землякам, живущим в России, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы призвал их соблюдать российские законы.

Он также попросил азербайджанцев беречь себя в условиях пандемии, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

«У нас с Вами единая цель — защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды», — цитирует посла ФАН.

Полад Бюльбюль оглы напомнил и об обращении первого вице-президента Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой, которое, по словам посла, пронизано болью за происходящие акты вандализма и заботой об азербайджанцах.

По мнению Бюльбюль оглы, главной задачей азербайджанцев, находящихся сейчас в России, является объединение и требование справедливого расследования правонарушений. Он подчеркнул, что нужно давать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться до уличных драк. «Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля», — приводит слова посла издание.

Напомним, в субботу, 25 июля, московские полицейские задержали девятерых участников армяно-азербайджанских столкновений, произошедших накануне в российской столице. Против них возбуждены уголовные дела о хулиганстве.

Ранее в столичном районе Марьино более 25 выходцев из Армении и Азербайджана стали участниками хулиганских действий.

В ночь на 24 июля группы выходцев из Азербайджана нападали на автомобили с армянскими номерами в районах Марьино, Братиславский и Люблино. В ответ армяне разгромили азербайджанский ресторан «1001 ночь».

Днем 24 июля произошло в ходе столкновение между выходцами из Армении и Азербайджана: у метро «Саларьево» в ТиНАО был разгромлен магазин, принадлежащий армянам.

Наконец, в ночь на субботу хулиганы разнесли кафе «Бакинский дворик» на Мосфильмовской улице и мойку на первом этаже этого же здания, при этом пострадал один из посетителей кафе.

В столичном главке МВД пообещали жестко пресекать провокации на национальной почве, сообщив, что уже задержаны 25 человек по подозрению в совершении противоправных действий.

