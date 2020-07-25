За сутки в мире выявили более 284 тысяч заразившихся коронавирусом

Число случаев заражения COVID-19 превысило во всем мире 15,5 млн, увеличившись за сутки на 284 083.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло более чем на 6 270 и достигло 635 173.

Накануне было зарегистрировано 284 196 инфицированных и 9 753 умерших.

Северная и Южная Америка лидирует по количеству заразившихся — 8 292 311. В Европе, занимающей второе место, число заболевших составляет 3 192 041. В Юго-Восточной Азии зафиксированы 1 678 994 случаев COVID-19.

В США коронавирусом заразились уже 4 009 808 человек, в Бразилии — 2 287 475, а в Индии — 1 336 861.

В России COVID-19 выявили у 806 720 человек, суточный прирост составил 5 871. Выздоровели 597 140 человек, а скончались — 13 192.