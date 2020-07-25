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В Сети не поддержали ресторатора, посетовавшего на испорченный рынок труда

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© URA.RU/TASS

© URA.RU/TASS

Журналист Дмитрий Бавырин опубликовал в Facebook «крик души» ресторатора Дмитрия Левицкого.

Тот посетовал на испорченный гастарбайтерами рынок труда в Москве.

«Взяли и свалили домой на пандемию, а возвращаться либо не хотят, либо не могут, — пишет он. — В итоге рестораторам приходится брать наших». По словам Левицкого, «наши» стоят дороже, а работают хуже. Ресторатор сетует на то, что зарплаты линейных сотрудников продолжают расти, а зарплаты руководителей, шефов и маркетологов падают. Особенно Левицкий жалеет о том, что «посудомойщица Маша в полном порядке».

Бавырин ответил Левицкому так: «Лично я считаю, что занимающиеся физическим трудом люди должны получать достойную заработную плату и что в этом заключается выход нашей страны из хронической бедности». Журналист также пообещал больше не посещать заведения этого ресторатора, поскольку «у него там до сих пор посуду руками моют».

#левицкоговпосудомойку! — такой хештэг предложила пользовательница Наталья Панина.

«Во дела! оказывается, при капитализме предприниматели делают все, чтобы платить людям, особенно на низовых позициях, как можно меньше. Никогда бы не подумал», — сыронизировал еще один комментатор.

В свою очередь пользователь Игорь Дугинов заметил, что посудомойка тетя Маша сейчас не полном шоколаде, а просто чуть-чуть начала выбираться с того социального дна, в которое ее загнали в том числе Dmitry Levitsky и его #Hurma.

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