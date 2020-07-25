Пять кораблей НАТО зашли в одесский порт

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze 2020, сообщает портал «Думская».

Сначала на военно-морскую базу «Юг» прибыли два корвета — румынский «Контр-адмирал Себастианг» и болгарский «Бодрый», а затем — испанский фрегат «Альваро де Базан», турецкий «Йылдырим» и румынский «Регина Мария».

В отличие от остальных кораблей, испанский впервые оказался в Черном море и в Одессе. Как отмечает портал, этот фрегат оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системой «Иджис», а его основное ударное оружие — противокорабельные ракеты «Гарпун».

Корабли НАТО простоят в Одессе до 28 июля.

Как пишет газета «Известия», учения Sea Breeze 2020 начались в Черном море 20 июля и продлятся неделю. В них задействованы военные корабли ВМС Украины и стран НАТО. По словам командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, целью учений является «обеспечение мира и стабильности» в черноморском регионе.