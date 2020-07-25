В результате падения самолета на жилой дом в Германии погибли три человека

В немецком городе Везель небольшой самолет упал на крышу жилого дома, в результате чего погибли не менее трех человек, сообщает FOCUS Online со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, пострадали еще несколько человек, среди них — ребенок.

После падения самолета на дом с пятью квартирами здание загорелось. Пожарные ликвидировали возгорание.

Личность погибших пока не установлена. Находится ли среди них пилот, еще не известно. Отмечается также, что самолет был двухместным.

Причина крушения тоже пока не называется. Однако возле места катастрофы спасатели обнаружили парашют.

Вполне вероятно, что самолет вылетел с аэродрома Марл.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.