Власти Англии придумали, как бороться со второй волной коронавируса

Власти Англии уже сейчас начали задумываться о том, как избежать перегруженности медицинских служб во время второй волны коронавируса. Напомним, что всего в Великобритании было выявлено 299 500 заболевших, из них 45 762 человека умерло.

Мы предполагаем, что в зимний период может быть новый всплеск заболеваемости. Обычно в это время мы боремся с гриппом, поэтому два вирусных заболевания сильно увеличат нагрузку на больницы, — пишут ученые.

Авторы работы предлагают помочь медикам, а также дополнительно защитить себя, сделав прививку от гриппа. Во всем мире вакцинация от гриппа носит рекомендательный характер. Ученые напоминают, что вакцина — это не 100% гарантия, однако прививка существенно снижает шансы на заражение, а также на возникновение опасных осложнений после болезни.

Для того, что прививку от гриппа сделали как можно больше англичан, местные власти в этом году сделали вакцинацию полностью бесплатной. Теперь прививка от гриппа будет доступна для всех граждан старше 50 лет и тех, кто страдает такими заболеваниями, как диабет.

Пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и диабетики пройдут вакцинацию в первую очередь, так как они находятся в группе риска в связи с эпидемией коронавируса.

Уже потом прививку сделают люди в возрасте от 50 до 64 лет, а также ученики средней и начальной школы.

Крупные вспышки гриппа в осенне-зимний период часто истощают ресурсы больниц. Уже сейчас мы начинаем связываться с людьми, имеющими право на получение бесплатной вакцины, чтобы рассказать о необходимости вакцинации, которая особенно актуальна в период пандемии, — заключили ученые.