Почему ожирение так часто встречается у пациентов с COVID-19

Практически с самого начала пандемии стало известно, что люди с ожирением находятся в зоне риска развития осложнений при коронавирусе.

Авторы нового исследования предположили, что нарушение уровня гормона, отвечающего за нормальный метаболизм организма, может объяснить, почему COVID-19 так опасен для людей с лишним весом.

Проблема людей с ожирением заключается в том, что их уровень лептина практически всегда высокий, и это может повлиять на реакцию при инфекции, — пишут исследователи.

Напомним, гормон лептин синтезируют клетки жировой ткани — адипоциты. Он также участвует в регуляции массы тела человека, вызывая снижение аппетита. Ученые отмечают, что при ожирении уровень лептина часто повышается из-за большой массы жировой ткани, которая появляется в результате развития резистентности к воздействию гормона.

Чем больше жира у человека, тем больше лептина циркулирует в его организме. Согласно новому исследованию, повышенный уровень лептина препятствует способности организма бороться с инфекциями в легких и других органах.

У людей, страдающих ожирением, существует ряд основных проблем со здоровьем, которые затрудняют борьбу организма с инфекцией COVID-19. Ненормальный уровень гормона способствует более быстрому развитию воспаления, а значит, снижает защитную реакцию иммунной системы.

Авторы работы уверены, что разработчики вакцины COVID-19 должны принимать во внимание состояние, возникающее в результате ожирения, особенно у людей в возрасте. Ученые говорят, что роль лептина в развитии COVID-19 требует изучения наряду с исследованием вирусных белков, которые изменяют иммунную систему людей с ожирением. Одним из возможных путей лечения может быть применение препарата, предотвращающего воспалительные реакции на вирус.