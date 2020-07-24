Оформлявшего несуществующие ДТП сотрудника ГИБДД будут судить за взятки

В Екатеринбурге под суд пойдет бывший инспектор ДПС, который брал взятки за оформление несуществующих ДТП.

Обвинительное заключение уже утвердила прокуратура Кировского района Екатеринбурга, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

Экс-полицейского обвиняют не только в получении взяток, но и в служебном подлоге.

Как стало известно следствию, в течение 2017 года сотрудник ГИБДД по просьбе знакомого оформил материалы об инсценированных ДТП, а также фиктивные справки о ДТП с ложными сведениями о повреждениях транспортных средств, а также о дате, месте, времени и участниках происшествия. Владельцы автомобилей использовали эти подложные документы для получения страховки.

За оформление трех таких документов инспектор ДПС получил взятки в размере 40 тысяч рублей, а автомобилисты — страховые выплаты на общую сумму более 1 млн рублей. Предъявители поддельных документов также привлечены к уголовной ответственности.

Как пояснил изданию руководитель пресс-службы главка регионального МВД Валерий Горелых, в июне 2018 года упомянутый сотрудник был уволен за совершение проступка, порочащего честь представителя органов внутренних дел.