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«Приемов меньше не стало»: репродуктолог о работе эко-клиник в пандемию

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Коллаж/Ридус.ru

© Коллаж/Ридус.ru

Из-за эпидемии коронавируса сфере медицинских услуг пришлось экстренно подстраиваться под новые реалии. Клиники репродукции и ЭКО не стали исключением.

После публикации новых рекомендаций Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ), в которых эксперты призвали отложить лечение бесплодия до окончания пандемии, многие репродуктологи отменили лечебные циклы и перешли на работу онлайн.

«Ридус» пообщался с к. м. н., акушером-гинекологом, репродуктологом Клинического госпиталя MD GROUP Марией Аркадьевной Милютиной, которая рассказала, как работали ЭКО-клиники во время пандемии.

Несмотря на пандемию, работы меньше не стало. Мы продолжали вести беременных, а также заканчивали уже запущенные программы ЭКО. Новые циклы и переносы проводились только по показаниям, например, пациенткам со сниженным резервом, когда даже месяц отсрочки мог негативно сказаться на здоровье женщины. Часть работы мы перенесли в онлайн и могли проводить первичные консультации, а также корректировки лечения. Онлайн-медицина, конечно, перспективное направление, но в случае с гинекологией нам обязательно нужны очные приемы, — прокомментировала «Ридусу» врач.

Рекомендации РАРЧ отказаться от проведения новых циклов ВРТ и ЭКО были связаны с тем, что данных по беременным с COVID-19 немного, а лечения от коронавируса по-прежнему нет. До сих пор все препараты от COVID-19 являются экспериментальными, а это означает, что эффективность и безопасность таких лекарств не изучена.

Согласно последним данным, во время беременности происходит снижение количества лимфоцитов — главных клеток иммунной системы. Из-за этого беременные женщины в большей степени подвержены риску заразиться COVID-19. Другие исследования показывают, что коронавирус у беременных протекает так же, как и у небеременных; но не стоит забывать, что лечение тяжелых форм заболевания подразумевает применение специфических препаратов, которые могут отразиться на здоровье плода.

Сейчас работа клиник в полной мере возобновлена: проводятся первичные приемы, плановые операции, программы ЭКО. Также возобновили свою работу комиссии по отбору претендентов на ЭКО по ОМС, однако в некоторые клиники квоты на этот год сократили. Условия проведения ВРТ-программ остались те же, только к ним добавился новый обязательный анализ на COVID-19.

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