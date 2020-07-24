Алексей Нечаев: почему Госдума не услышала премьера Мишустина

Под занавес весенней сессии Государственной Думы перед парламентариями о работе правительства отчитался премьер-министр Михаил Мишустин. Однако по оценке основателя партии «Новые люди» Алексея Нечаева, депутаты не откликнулись на правительственный призыв к переменам.

«Премьер дал понять депутатам, что пора переходить к серьезным изменениям. Пересаживаться из старого автобуса в новый. Не факт, что этот автобус будет лучше и ездить людям в нем будет комфортнее. Лидеры фракций же говорили о том, как лучше поменять кресла в старом автобусе. По сути, они тасовали ту же колоду вопросов, что и 10, и 20 лет назад», — проиллюстрировал свою мысль Нечаев.

Причина заторможенности, по его мнению, кроется в ментальных настройках нынешних парламентских партий:

«В Госдуме фактически заседает одна партия — партия ренты, партия стабильности. Вся полемика в Госдуме не отражает общественный запрос на парламентскую партию другого типа — партию современную, партию созидания и развития».

На взвешенный и смелый взгляд политика обратил внимание один из ведущих политологов страны, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он согласен с той позицией, которую озвучил Нечаев:

Думские старцы уже корнями вросли в свои кресла и дальше спинки первого ряда ничего не видят. Необходимость кардинальной смены принципов мышления среди депутатского корпуса — важнейший момент, о котором сказал основатель партии «Новые люди».

Политолог говорит о том, что новые партии имеют необходимый задор, чтобы сделать старт. И «Новые люди» здесь выступают серьезной и перспективной общественно-политическую силой нового типа.

«Новые партии и созданы для того, чтобы сдвинуть с насиженных мест старую гвардию, продемонстрировать новые идеи, дать энергичный импульс развитию страны. Такую заявку Алексей Нечаев и делает», — подчеркнул Дмитрий Солонников.

Партия «Новые люди», зарегистрированная в марте этого года, дебютирует на сентябрьских выборах в 12 регионах страны. Имеет свою независимую позицию и своего отношения к власть предержащим не скрывает, даже если эта точка зрения не совпадает с официальной.

«Мишустин всегда был последователен в своих действиях. Когда он был главным налоговиком страны, то при нем и налоги повысились, и стали собираться более жестко. Может, для государственной машины это и было хорошо, но бизнесу стало труднее, особенно в период карантина», — заявил Алексей Нечаев, анализируя доклад премьер-министра перед парламентом. Каждую из правительственных установок «Новые люди» воспринимают в комплексе, всесторонне рассматривая плюсы и минусы. «Сейчас Мишустин заявил о цифровой трансформации всех сфер жизни общества. С одной стороны, цифровизация — это современный тренд, требование времени. С другой стороны, цифровизация по Мишустину может привести к тому, что государства в жизни каждого человека станет слишком много. Его и так много, и станет еще больше, а свободы может стать еще меньше», — предостерегает Алексей Нечаев.

Такая неангажированная позиция импонирует экспертам.

Нет ощущения, что Алексей Нечаев старается понравиться и быть полезным. Это такая, казалось бы, стандартная поза для новых политиков — попытаться показать себя полезным для сильных мира сего, взамен уходящей стареющей натуре, на которую уже не всегда можно положиться, — заметил Дмитрий Солонников.

Заявление Нечаева и его идеи привлекают экспертов самых разных направлений. Однако, пока все сходятся в оценке, что позиция Алексея Нечаева — это позиция делового человека.

«Удивляет, что новый человек на российской политической сцене — Алексей Нечаев — сумел так точно почувствовать вектор будущего. Действительно, Правительство Мишустина всерьез намерено цифрой переломить бюрократическую вязкость, стагнирующую стабильность, равнодушную к людям, их проблемам, их уровню жизни. Партия „Новые люди“ четко заявляет позиционирование развития, активной модернизации общества, пересмотра Общественного договора. На данный момент такая повестка требует своих лидеров, своих героев по всему политическому спектру — общество нуждается в изменениях», — считает председатель Российского союза налогоплательщиков, член ОП РФ Артем Кирьянов.