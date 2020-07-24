Телескоп Хаббл сделал летний снимок Сатурна

Космический телескоп NASA Хаббл прислал новое фото Сатурна в его летний период. Снимок был сделан 4 июля 2020 года на расстоянии в 839 миллионов миль от Земли.

Это удивительно, что каждый сезон мы наблюдаем какие-то изменения на Сатурне. В этот раз Хаббл обнаружил несколько небольших атмосферных бурь. Это временные особенности, которые, по-видимому, приходят и уходят каждое время года. Сейчас на планете-гиганте лето, — пишут астрономы.

Полоса в северном полушарии планеты остается ярко выраженной, как видно из наблюдений Хаббла в 2019 году. Напомним, что атмосфера Сатурна состоит в основном из водорода и гелия, а также из небольшого процента аммиака, метана, водяного пара и углеводородов, которые придают ей желтовато-коричневый цвет.

Хаббл сфотографировал небольшую красноватую дымку над северным полушарием планеты. Астрономы предполагают, что такое цветовое пятно может быть связано с нагреванием от повышенного солнечного света, который меняет атмосферную циркуляцию.

Когда северное полушарие приобрело красноватый оттенок, южное имеет голубой цвет.

Также кольца планеты заслуживают отдельного внимания. Известно, что они в основном состоят кусочков льда, размеры которых варьируются от крошечных осколков до гигантских валунов. Как и когда образовались кольца, остается одной из самых больших загадок нашей Солнечной системы.

Последние данные говорят о том, что кольца Сатурна так же стары, как и планета, то есть им более 4 миллиардов лет.