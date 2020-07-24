Как автоматизация домов и магазинов поможет в борьбе с COVID-19

Молодая компания из Сан-Франциско, занимающаяся автоматизацией домов, офисов и магазинов, решила внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. И у нее может получиться. Передовые технологии, изначально ориентированные совсем на другие цели, способны облегчить жизнь людям в период пандемии.

Butlr, дочерняя компания MIT Media Lab, использует сочетание искусственного интеллекта и беспроводного оборудования с автономным питанием для отслеживания перемещений людей в различных помещениях. При этом сохраняется полная конфиденциальность. Потолочные датчики, реагирующие на температуру тела людей, позволяют составлять схемы маршрутов и следить за обстановкой в реальном времени. Но человек для системы — обезличен. Она не знает, кто вы. Ей известно только ваше положение в пространстве.

Варианты использования таких схем «умного дома» практически бесконечны. Датчики могут включать освещение или кондиционирование воздуха, когда обнаруживают движение, помогать торговым компаниям понять, как покупатели ориентируются в магазинах, определять время ожидания в очередях на кассе и даже подавать сигнал тревоги при несанкционированном вторжении в нерабочее время.

Технология пользуется повышенным спросом. По данным самой фирмы, ее уже применяют около 200 тысяч розничных магазинов. Решающую роль играет низкая цена в сравнении с альтернативами — дорогостоящими камерами видеонаблюдения и системами распознавания лиц.

Однако с началом пандемии большинство клиентов было вынуждено закрыть свои магазины. Компания вернулась к работе лишь с ослаблением карантинных мер. Как заявил TechCrunch один из учредителей Butlr — Хунхао Денг — это заставило подумать о новом применении технологии в условиях «коронавирусного мира».



Разработчикам удалось быстро внедрить новые программные функции, такие как максимальная загруженность помещения и управление очередями. Они способны помочь магазинам с уже установленными датчиками справиться с новыми, но постоянно меняющимися правилами и рекомендациями.

Датчики могут гарантировать, что в магазине одновременно находится не более разрешенного количества людей, персонал надежно защищен от контакта с покупателем, соблюдаются правила социального дистанцирования. Кроме того, клиенты могут в реальном времени отслеживать количество людей очереди и выбрать менее загруженное время для покупок.

Откровенно говоря, до пандемии все это вряд ли было кому-то интересно. Однако сейчас многие предприниматели и их клиенты, скорее всего, будут благодарны за подобную помощь. Об этом говорит и количество средств, поступивших в компанию в июне. На финансирование проекта удалось собрать уже около 1,2 миллиона долларов. Без переориентирования программ Butlr мог стать еще одним стартапом, который убил коронавирус.