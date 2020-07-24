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Минеральные удобрения могут испортить вкус ягод в июле

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В июле на дачных участках трудолюбивых садоводов начинают созревать ягоды. Многие думают, что в этот период растения нуждаются в подкормке. Однако это не совсем верно. Большинство удобрений на данном этапе не принесут пользы. Вносить их нужно перед цветением и образованием завязей, а сейчас так можно скорее испортить вкус урожая, считает автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

«Сейчас смородина и малина повсюду созревают, только успевай собирать. Поэтому минеральные удобрения на данном этапе из „рациона“ ваших ягодоносных растений надо полностью исключить», — цитирует ее слова ФАН.

По мнению Ганичкиной, в июле подойдут только удобрения на основе гуминовых кислот, жидкие и натуральные. Добавлять их необходимо прямо под корень. Это ускорит созревание ягод. Такая подкормка крайне необходима на фоне обильных дождей нынешнего лета. Промытая почва оставляет растения без питания.

«Из-за этого ягоды могут оказаться водянистыми. Если же про натуральные удобрения не забыть, то они будут полны витаминов, сочны и вкусны», — подчеркнула эксперт.

Куда большей проблемой может стать недостаток влаги. Несмотря на обильные осадки, июль остается самым жарким месяцем лета и всего года. Необходимо следить за ситуацией и вовремя поливать деревья и кустарники.

Молодому кусту нужно 10−20 литров воды в день (пара ведер), взрослому — три-четыре ведра, неплодоносящему саженцу — три-пять. Деревце в возрасте от трех до пяти лет требует пять-восемь ведер, более старшие — 12−15. Однако многое в режиме полива зависит от температуры и влажности конкретного места.

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