В 15 штатах США зафиксирована вспышка сальмонеллеза

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали информацию, что в 15 штатах США зафиксирована вспышка сальмонеллезной инфекции. Источник заражения пока не выявлен, отмечают специалисты.

Предполагается, что первая вспышка произошла 10 июля, когда в трех штатах было зарегистрировано 13 зараженных. За десять дней эпидемия кишечной инфекции распространилась в 15 штатах, заразилось 125 человек.

Сальмонеллез — одна из самых распространенных пищевых токсикоинфекций, которую научились как диагностировать, так и лечить. Заболевание вызывает бактерия сальмонелла, отлично размножающаяся в мясе, молочных и кисломолочных продуктах. Очень любит мясные салаты, например наш оливье, который при неправильном хранении нередко приводит к отравлению. Бактерия коварна, так как она никак не меняет вкус или вид продукта, поэтому вы изначально не поймете, что съели что-то не то. А вот потом, когда в ваш организм попадет токсин, начнется ответная реакция — рвота, диарея, общее недомогание. Но, как правило, сальмонеллез быстро проходит после приема антибиотиков и наблюдения врачей, — пояснил «Ридусу» завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова доктор медицинских наук, профессор Владимир Владимирович Никифоров.

У большинства людей, инфицированных сальмонеллой, диарея, высокая температура и спазмы желудка развиваются через шесть дней после заражения. Болезнь обычно проходит в течение недели, и большинство выздоравливает без лечения, сообщают CDC.



Однако у людей с хроническими заболеваниями, беременных, пожилых, а также у больных со сниженным иммунитетом заболевание может перейти в тяжелую форму и даже потребовать госпитализации.

Если у вас есть симптомы сальмонеллезной инфекции, CDC советуют обратиться к врачу, вспомнить продукты, съеденные за неделю до болезни, а также сообщить о болезни в местный департамент здравоохранения.

Чтобы предотвратить заражение сальмонеллой, ученые рекомендуют мыть руки перед едой, тщательно обрабатывать мясо, фрукты и овощи перед употреблением. Обязательно отделяйте такие продукты, как свежие фрукты, салаты и мясные деликатесы, от сырого мяса, птицы и морепродуктов. Используйте для нарезания разные ножи и разделочные доски.