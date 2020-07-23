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Эффективность солнечных батарей резко возросла во время карантина

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Tesla

© Tesla

Команда ученых из Массачусетского технологического института, опубликовавшая статью в журнале Joule, выяснила, как пандемия повлияла на окружающую среду. Снизившийся уровень шума и дорожного движения заметно отразился на экологии уже спустя пару недель после начала карантина, пишут исследователи:

Резкое уменьшение количества автомобилей и самолетов, закрытие заводов и других промышленных организаций заметно снизило загрязнение воздуха. Однако солнечные батареи не прекращали свою работу, поэтому мы заметили, что из производительность улучшилась.

Авторы статьи решили это проверить и исследовали экологическую ситуацию в индийском Дели, который является одним из самых задымленных и загазованных городов в мире. Ученые обнаружили, что после того, как 24 марта в стране был введен обязательный карантин, уровень загрязнения в городе снизился вдвое.

Когда очистилось небо, общий объем производства солнечных панелей в стране увеличился: на 8,3% в конце марта и на 5,9% в апреле. Ученые отметили, что цифры могут показаться незначительными, однако даже такие проценты могут привести к пятикратному увеличению прибыли солнечных систем.

По мнению ученых, это открытие говорит о том, что чем больше панелей устанавливается, тем чище становится воздух и тем эффективнее становятся сама работа солнечных батарей. Конечно, это довольно идеализированная модель, так как после отмены карантина привычные темпы производства и использования транспорта вернулись. А значит, вернулось и загрязнение воздуха.

Тем не менее это может натолкнуть на мысль производителей, что выбор места для размещения солнечных панелей может зависеть и от уровня загрязнения района.

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