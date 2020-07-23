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Пожар в аэропорту Льежа попал на видео

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© Twitter

© Twitter

Серьезный пожар произошел в ночь на 23 июля в аэропорту бельгийского Льежа. Пламя охватило ангар компаний Aeroservices и Western Global. Дым, поднявшийся в небо, был виден на расстоянии многих километров. Видеозапись опубликовали в социальных сетях.

Как пишут местные СМИ, в результате пожара никто не пострадал. Огонь не добрался до крупных самолетов. Несколько небольших машин могли сгореть в пострадавшем ангаре.

Аэропорту, который обслуживает в основном грузоперевозчиков, пришлось отменить часть рейсов. Пилотам предложили самостоятельно принимать решения об уходе на запасной аэродром, поскольку работа воздушной гавани не была прекращена полностью.

В настоящее время огонь потушен. Аэропорту причинен существенный ущерб, отметили в администрации.

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