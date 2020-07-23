«Война севера с югом»: аномальная погода в России сохранится еще неделю

Всю следующую неделю на территории России сохранится довольно необычная климатическая ситуация. В северных районах страны температура останется выше средних значений, на юге будет аномально холодно. Такая погода — довольно редкий случай для северного полушария, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, картина напоминает «войну севера с югом».

«На севере все красным-красно. С точки зрения отклонения от нормы — все махрово-красное. А южнее — в умеренных широтах, на юге Азиатской территории — „голубовато“, то есть температура ниже нормы. По отношению к норме на севере Якутии на 12−16 градусов выше нормы. Именно поэтому в этих регионах до конца этой недели и в начале следующей температура — 21−30 градусов. Это невероятно, конечно. На севере теплее, чем на юге», — цитирует РИА Новости прогноз Вильфанда.

Схожая картина, как отметил синоптик, будет наблюдаться и в европейской части России. На востоке — в Архангельской области и Республике Коми — около 26 градусов. При этом в Москве — 20. Это необычно для нашего климата.

«С чем это связано? На европейской территории это связано с антициклоном, а в азиатской части — ситуация другая. Там тоже антициклон, но он расположен над Охотским морем», — пояснил Вильфанд.

Летом антициклоны создают условия для жаркой погоды. Сейчас тепло из этих зон распространяется на северо-восток атмосферным потоком, по форме напоминающим горный отрог. Нынешняя ситуация чревата повышенной пожарной опасностью в Якутии, на севере европейской части России, а также на юге Урала и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Вильфанд считает, что температурная аномалия в 8−10 градусов на севере страны сохранится до середины следующей недели. Потепление в это время ощутят и в Москве — будет до 25−28 градусов.

Недавно ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредили о возможности паводков в шести областях европейской части России.