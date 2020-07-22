Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске

Пресненский суд Москвы обязал телеведущего Дмитрия Шепелева выплатить семь миллионов рублей родителям певицы Жанны Фриске, сообщает «МК».

Эта сумма составляет треть от задолженности, которую с них взыскали в пользу благотворительной организации «Русфонд», выделившей 67 млн рублей на лечение поп-звезды от рака. Родителям артистки удалось вернуть фонду более 21 миллиона рублей.

Как писал ранее «Ридус», после смерти Жанны Фриске в 2015 году оставшиеся от лечения 21 млн рублей планировалось отправить на помощь онкобольным детиям, однако деньги исчезли.

В результате суд обязал Дмитрия Шепелева, а также родителей Жанны Фриске вернуть все средства. Весной 2019 года Владимир и Ольга Фриске продали загородный дом и погасили весь долг, из которых 7,2 миллиона рублей должен был выплатить гражданский муж певицы.

Поскольку тот не собирался этого делать, Владимир Фриске подал на него в суд.

Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака 15 июня 2015 года после продолжительной болезни, оставив своему мужу Дмитрию Шепелеву малолетнего сына Платона. После ее смерти между Шепелевым и родителями Фриске разгорелся резонансный конфликт: стороны не поделили мальчика и собранные на лечение певицы миллионы. В итоге телеведущему удалось забрать Платона на воспитание. Теперь дедушка, бабушка и тетя ребенка могут видеться с ним лишь изредка и только в присутствии отца.