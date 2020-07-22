Адвокат объяснил, почему трудно доказать ложность обвинения в изнасиловании

В наше время довольно трудно доказать невиновность мужчины в изнасиловании, если его оклеветали.

Такого мнения придерживается, управляющий партнер адвокатского бюро «Тер-Саркисов и партнеры» Михаил Тер-Саркисов.

По его словам, подобные уголовные дела возбуждаются на условиях публичного обвинения по заявлению потерпевшей, которая может сказать все что угодно, не боясь ответственности за заведомо ложный донос.

Он добавил, что поскольку в этой ситуации третьих лиц не бывает, беседы о Пастернаке, поэзии или кино может быть перевернуто в изнасилование. «Конечно хорошо, когда еще остаются следы, подтверждающие нападение со стороны обвиняемого, но этого очень часто не бывает», — цитирует адвоката ФАН.

Тер-Саркисов также подчеркнул, что обвинения в изнасиловании невозможно отозвать. Он пояснил, что бывают случаи, когда женщина захотела припугнуть или свести счеты, а потом испугалась своего поступка. Однако следует помнить, что такие дела не прекращаются в результате заявления потерпевшей, предупредил адвокат.

В свою очередь активистка организации «Патриотки России» Ольга Ваганова дала советы, как можно бороться с подобного рода клеветой.

«К сожалению, очень много случаев в практике оговоров, когда так называемые жертвы снимают побои, — приводит ее слова издание. — Я бы посоветовала в таких случаях делать максимум экспертиз, чтобы доказать свою невиновность».

Ваганова считает, что необходимо подавать встречные заявления о защите чести и деловой репутации, убеждать в том, что этого не было. По мнению Вагановой, когда обвиняемый молчит, это чаще всего воспринимается с подозрением.