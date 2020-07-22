Выигравшего в лотерею полмиллиарда рублей пенсионера сразил инсульт

Пенсионер из Санкт-Петербурга Сергей Догоров сильно пожалел о том, что полтора года назад выиграл в лотерею полмиллиарда рублей.

Поначалу он и его семья были рады этому, поскольку работавший на стройке слесарем Сергей подвергся сокращению.

Но теперь родственники 63-летнего Догорова не перестают твердить: «Лучше бы и не было никаких денег».

Дело в том, Сергей, игравший в лотерею на протяжении 40 лет и надеявшийся на удачу, признался, что устал от суеты, которую стало доставлять ему свалившиеся на него богатство. «Деньги портят отношения, — вздыхал миллионер в беседе с kp.ru. — У меня опять появилось желание найти работу, чтобы никто не морочил голову».

Как рассказали изданию родственники пенсионера, из-за денег он так сильно нервничал, что на этом фоне у него случился инсульт. Теперь он плохо разговаривает, начались проблемы с памятью. Его долгое время возили к врачам, испробовали все способы помочь ему, однако пока реабилитация не дала результатов.



По словам родственников, у Сергея Догорова серьезное поражение мозга. Врачи не дают положительных прогнозов, но его семья надеется, что все-таки удастся найти способ вернуть пенсионера к прежней жизни.

Ранее победители лотерей рассказали, на что они тратят свой выигрыш.