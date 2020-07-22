Почему с приходом жары заболевших COVID во Франции стало больше

Министерство здравоохранения Франции сделало заявление, что с наступлением жары и летнего курортного сезона количество заболевших увеличилось. Также в стране выросло число смертей от COVID. В настоящее время во Франции 30 165 человек погибло от коронавируса.

«Ридус» пообщался с профессором Александром Бутенко, вирусологом НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского, который рассказал, почему с приходом тепла заразившихся меньше не становится.

Существует предположение, что с наступлением лета и теплой, солнечной погоды количество зараженных будет снижаться из-за ослабления вируса. Ультрафиолета становится больше, вирус медленнее распространяется. Все так, но это работает при соблюдении идеальных условий, когда есть только вирус и солнечный свет. Все-таки самый главный способ остановить коронавирус — это соблюдение социальной дистанции и отсутствие контакта с зараженными, — считает профессор.

В ситуации с Францией мы видим, что никакая жаркая погода не может остановить рост заболевших, если на пляжах, в торговых центрах и общественном транспорте не соблюдается дистанция и меры предосторожности, в частности ношение масок.

За последние несколько недель, когда в стране начался курортный сезон, наблюдалось увеличение числа вызовов врачей скорой помощи, посещений отделений неотложной помощи и новых госпитализаций из-за коронавируса.

Местные власти считают, что это еще не вторая волна вируса, а резкий скачок первой волны. Количество заболевших увеличилось из-за начала летних каникул и сезона отпусков, когда французы стали чаще путешествовать по стране, встречаться с друзьями и родственниками.

Однако за последние 24 часа во Франции было зарегистрировано только 13 новых случаев смерти, что намного ниже ежедневных показателей на пике пандемии. В настоящее время во Франции 6482 человека госпитализированы для лечения COVID-19, из них 455 находятся в реанимации.

