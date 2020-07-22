Человек выловил практически всех промысловых рыб и моллюсков

Фауна мирового океана серьезно страдает от пищевых пристрастий человечества. Осьминог, морской окунь, гигантский стромбус — эти и другие популярные у гурманов рыбы и моллюски попали в число видов, популяции которых стремительно сокращаются. Об этом предупредили ученые проекта «Море вокруг нас».

Масштабное исследование биомассы более 1300 видов эксплуатируемых морских рыб и беспозвоночных, стало первым в своем роде, отметила ведущий автор проекта Мария Паломарес. Ученые оценили промысловые запасы всех прибрежных районов планеты.

«Когда мы посмотрели, как изменились популяции основных видов за последние 60 лет, мы обнаружили, что в настоящее время биомасса большей части из них находится значительно ниже уровня, способного давать оптимальные уловы», — цитирует ее слова научный журнал Estuarine Coastal And Shelf Science.

Ниже уровня, способного давать устойчивый улов, опустились 82% популяций промысловых видов. Причиной тому стали высокие темпы добычи, которые просто не позволяют восстанавливать численность. Это означает, что со временем рыбаки будут вылавливать все меньше и меньше рыбы и беспозвоночных, даже если станут оставаться в море дольше и работать усерднее.

Более того, по словам Паломарес, примерно 87% популяций уже можно отнести к категории «очень плохих», в которых уровни биомассы — менее 20% от необходимого для устойчивых уловов.

Ученые отметили, что важным фактором для реакции видов на «давление» со стороны человека является температура воды. Наибольшее сокращение запасов было выявлено в южной части умеренных и полярных районов Индийского океана, а также южной полярной части Атлантики. Там биомасса уменьшилась более чем на 50% с 1950 года.

Однако ученым удалось обнаружить и исключения из правил. В то время как практически все регионы мирового океана демонстрирует тенденцию к снижению числа рыб и беспозвоночных, в северной части Тихого биомасса увеличилась на 800% процентов в полярной и субполярной зонах, а также примерно на 150% в умеренной зоне.

«Глобальное потепление привело к значительному увеличению популяции и смещению ареала нескольких коммерческих видов в полярные моря», — заявил соавтор исследования Райнер Фроуз. По его словам речь идет, к примеру, о минтае в северной части Тихого океана и атлантической треске в Баренцевом море.

Однако, несмотря на эти исключения, результаты исследования подтверждают предположения о систематическом и широко распространенном избыточном лове в прибрежных и шельфовых районах в большей части мира в течение последних 60 лет. Авторы работы указывают на необходимость эффективных мер управления рыбным хозяйством. Они должны быть обусловлены не только четко установленными всеобщими ежегодными ограничениями на вылов, но и расширением морских охраняемых зон для восстановления запасов.