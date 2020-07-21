Представлен электровелосипед с педалями-поворотниками

Электрические велосипеды — тренд последних нескольких лет. Сейчас многие компании выпускают электровелосипеды и самокаты, которые пользуются спросом у людей в крупных городах.

Недавно две итальянские компании F.lli Schiano и Spearoad представили новинку — электровелосипед Kickstarter Aton, оснащенный педалями со встроенными индикаторами поворота.

Сам велосипед имеет складную алюминиевую раму, широкие устойчивые шины 20×4 дюйма, механические дисковые тормоза, передние и задние крылья и 7-ступенчатый задний переключатель передач Shimano.

Мощность электровелосипеда увеличивается за счет заднего двигателя мощностью 250 Вт/36 в, который, в свою очередь, питается от скрытого, но съемного литий-ионного аккумулятора 36 В/12 а. По мощности велосипед Aton превосходит свои аналоги. Хотя его габариты чуть меньше среднего велосипеда, что позволяет удобно перемещаться по городу.

Производители заявляют, что одного заряда батареи должно хватить на поездку длиной около 80 км.

Интересно, что каждая из водонепроницаемых педалей имеет переднюю и заднюю полосы светодиодов, обеспечивая 360-градусную видимость. Этот аналог поворотников крайне необходим для езды в городе.

Заблаговременно до поворота велосипедист должен нажать кнопку на передней панели, чтобы зажечь светодиоды. Как поясняют разработчики, поворотники не будут отбирать у велосипеда заряд батареи, так как их питает само движение велосипеда. Чем быстрее крутятся педали, тем ярче горят поворотники.

Известно, что такие педали можно приобрести и без велосипеда. Комплект обойдется в 119 евро (9804 рубля). Поясняется, что размер педалей имеет стандартную ось 9/16 дюйма, поэтому они должны быть совместимы с большинством велосипедов, однако потребуется специальный монтажный ключ, чтобы закрепить педали.