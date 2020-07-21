«Слишком громко сказано»: ученый об оксфордской вакцине

Ученые из Оксфорда представили вакцину от коронавируса, которая успешно прошла первичные испытания. По заявлению специалистов, она полностью безопасна и при этом эффективна.

Вакцина была разработана Оксфордским университетом в партнерстве с фармацевтической компанией AstraZeneca. В ходе клинических испытаний вакцину протестировали на 1077 добровольцах.

Это вполне может быть отличная вакцина, однако не стоит забывать, что многие страны, в том числе Китай, США, Испания и другие, практически одновременно начали разрабатывать вакцины. Сейчас подобных новостей будет много. Но важно понимать, что это еще не готовый продукт. Надо тщательно проверить то, что собираются вводить здоровым людям. В таком деле спешить не нужно, — прокомментировал «Ридусу» Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

В сообщении Оксфордского университета говорится, что вакцина с рабочим названием ChAdOx1 nCoV-19 помогала иммунной системе добровольцев вырабатывать антитела против коронавируса. Испытания показали, что никаких серьезных побочных эффектов обнаружено не было, хотя у 70% испытуемых появилась высокая температура или головная боль, которые легко устранялись с помощью обезболивающих.

Ученые отмечают, что пока это лишь кандидат на вакцину и не ясно, сможет ли вакцина полностью защитить человека от вируса. Это ученые хотят выяснить, проведя более крупное исследование, участниками которого станут 10 000 человек в Великобритании, 30 000 человек в США, 2000 человек в Южной Африке и 5000 человек в Бразилии.