В США подготовили проект санкций для защиты вакцины от коронавируса

Вашингтон может ввести особые санкции против похитителей данных о вакцине от коронавируса. Проект новых мер, направленных на защиту интересов Соединенных Штатов, 21 июля представит лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти.

Авторы документа предлагают наделить президента США правом вводить персональные санкции против любого иностранного гражданина, который совершает кибератаки, угрожающие национальной безопасности или экономическому состоянию Соединенных Штатов.

В беседе с Axios Маккарти заявил о планах «защитить вакцину от попадания в чужие руки», чтобы никто не смог использовать ее для давления «в собственных злонамеренных целях». Ставки в нынешней ситуации слишком высоки, чтобы оставлять безнаказанными настолько серьезные киберпреступления, считает он.

Конгрессмен отметил, что Китай уже использует коронавирус для «эксплуатации других стран в политических целях», поэтому США отказываются прощать Пекину, Москве или «другим хакерам"использование своих разработок. Злоумышленникам запретят въезд в Соединенные Штаты, а также заблокируют их счета и другую собственность.

Британский Национальный центр кибербезопасности уже заявил, что хакеры, якобы работающие на российские спецслужбы, пытались украсть информацию о разработке вакцины в Великобритании, Канаде и США. В Москве заявления назвали «бредом».