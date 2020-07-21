Срок службы жилых домов предложили установить в России

В России должен появиться новый стандарт оценки сроков службы жилых домов. Его необходимо сделать обязательным на этапах экспертизы, утверждения проекта и приемки. Данные о жилых зданиях нужно свободно предоставлять покупателям. Соответствующее предложение в Минстрой направил Союз потребителей РФ.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — цитирует газета «Известия» слова председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища.

Авторы предложения отметили, что панельные «хрущевки» были рассчитаны на 50 лет эксплуатации. Эти дома не подлежат реконструкции. У их кирпичных «одноклассников» срок службы — 100 лет. Но лишь после капитального ремонта, который необходимо провести с 2015 до 2030 года.

«Брежневские» панельные и блочные дома в 9−16 этажей, построенные до 1980 года, также имеют срок службы в 100 лет и не подлежат реконструкции. Многоэтажные жилые здания, возведенные до 1998 года, должны быть снесены в период с 2070 до 2105 года. Реконструировать их нельзя.

Тем временем глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что жилье в России необходимо сделать более доступным для граждан.