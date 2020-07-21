найти ×
   
  • USD
    71.96
  • EUR
    82.39
СохранитьСохранено0
×

00764

Названы шесть городов РФ для возобновления международных авиаперевозок

Small a73d41983d
© Public Domain Pictures

© Public Domain Pictures

Только шесть российских городов смогут отправлять и принимать международные рейсы на первом этапе возобновления авиаперевозок. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект, разработанный в Росавиации и отправленный на рассмотрение правительства.

По словам источника в крупном российском холдинге, связанном с аэропортами, все воздушные гавани готовы к началу обслуживания международных рейсов. Однако их число намерен ограничить Роспотребнадзор, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

В каждом российском регионе для возобновления международных перевозок выбрали крупный аэропорт. Исключение сделано лишь для Москвы, где разрешат работу Шереметьево, Домодедово и Внуково. Это сделано в интересах крупных авиаперевозчиков, базирующихся в разных воздушных гаванях. Всем предоставят равные условия.

На втором этапе возвращения к нормальному ритму Роспотребнадзор, Росавиация и МИД каждые две недели будут направлять в правительство список государств, в которые можно выполнять рейсы. Корректировать его станут в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Если международное воздушное сообщение в России будет восстановлено с 1 августа, то аэропорты, не попавшие в список внутригосударственных хабов, начнут принимать зарубежные рейсы не ранее середины месяца.

Россия отменила регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 27 марта. Осуществляются лишь так называемые «вывозные» рейсы для эвакуации сограждан. Самый сложный из них был завершен накануне.

Также продолжаются полеты санитарных, почтовых, грузовых самолетов, бортов, выполняющих гуманитарные рейсы, перемещения для техобслуживания, дозаправки или смены экипажа по специальным разрешениям.

На первом этапе воздушное сообщение может быть возобновлено с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Вьетнамом, Китаем, Монголией и Шри-Ланкой. Соответствующий список 8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Географы МГУ разгадали загадку древней крепости
17042874читать позжечитаю позже
Погода
«Жаркое лето 2020-го»: ждет ли нас повторение кошмара десятилетней давности
6125056читать позжечитаю позже

главное


Общество
Как 57 рублей могут поднять популярность девушки из Томска в Москве

Скандальная пассажирка такси стала героиней множества мемов в соцсетях.

45238577читать позжечитаю позже

Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии16 декабря 2019

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

12216673читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM