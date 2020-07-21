Названы шесть городов РФ для возобновления международных авиаперевозок

Только шесть российских городов смогут отправлять и принимать международные рейсы на первом этапе возобновления авиаперевозок. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск и Владивосток, сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект, разработанный в Росавиации и отправленный на рассмотрение правительства.

По словам источника в крупном российском холдинге, связанном с аэропортами, все воздушные гавани готовы к началу обслуживания международных рейсов. Однако их число намерен ограничить Роспотребнадзор, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

В каждом российском регионе для возобновления международных перевозок выбрали крупный аэропорт. Исключение сделано лишь для Москвы, где разрешат работу Шереметьево, Домодедово и Внуково. Это сделано в интересах крупных авиаперевозчиков, базирующихся в разных воздушных гаванях. Всем предоставят равные условия.

На втором этапе возвращения к нормальному ритму Роспотребнадзор, Росавиация и МИД каждые две недели будут направлять в правительство список государств, в которые можно выполнять рейсы. Корректировать его станут в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Если международное воздушное сообщение в России будет восстановлено с 1 августа, то аэропорты, не попавшие в список внутригосударственных хабов, начнут принимать зарубежные рейсы не ранее середины месяца.

Россия отменила регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса с 27 марта. Осуществляются лишь так называемые «вывозные» рейсы для эвакуации сограждан. Самый сложный из них был завершен накануне.

Также продолжаются полеты санитарных, почтовых, грузовых самолетов, бортов, выполняющих гуманитарные рейсы, перемещения для техобслуживания, дозаправки или смены экипажа по специальным разрешениям.

На первом этапе воздушное сообщение может быть возобновлено с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Финляндией, Вьетнамом, Китаем, Монголией и Шри-Ланкой. Соответствующий список 8 июля Роспотребнадзор направил в Минтранс и Росавиацию.