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СМИ сообщили о возвращении Смолова в «Локомотив»

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© Twitter RC Celta

© Twitter RC Celta

Нападающий Федор Смолов, проводивший вторую часть футбольного сезона в испанской «Сельте» на правах аренды, будет отправлен обратно в московский «Локомотив». Об этом сообщила местная газета La Vanguardia со ссылкой на источник агентства EFE.

Россиянин не попал в число арендованных игроков, с которыми «Сельта» собирается продолжить сотрудничество. По итогам чемпионата испанский клуб сохранил прописку в Примере.

Смолов провел за «Сельту» 14 игр. На его счету всего два гола, но оба были забиты в ворота грандов — «Реала» и «Барселоны».

Тем временем «Реал» оформил очередное чемпионство. Клуб сделал это досрочно.

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