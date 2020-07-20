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В Госдуме решили ужесточить ответственность за угрозы при взыскании долгов

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В Госдуму внесен проект закона, предусматривающий существенное повышение штрафов за угрозы при взыскании долгов.

Согласно документу, опубликованному в электронной базе данных нижней палаты парламента, штраф за такое нарушение может составить до 500 тысяч рублей.

Уточняется, что штрафовать будут за незаконные действия кредитора или представляющего его интересы лица, направленные на возврат просроченного долга.

Для должностных лиц штраф составит от 20 до 200 тысяч рублей (сейчас — от 10 до 100 тысяч) или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, а для юрлиц — от 50 до 500 тысяч рублей (сейчас — от 20 до 200 тысяч).

ФССП РФ будет наделено полномочием по рассмотрению данных правонарушений.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила 20 июля законопроект, запрещающий изъятие у граждан за долги домашних животных.

«Ридус» также писал о том, что выручка от продажи с молотка арестованного имущества российских должников за 2019 год составила 15 млрд рублей. Эта сумма побила рекорд за последние несколько лет.

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