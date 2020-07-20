«Не нравится – смотрите другой чемпионат»: спонсор РПЛ нахамил фанату

Пресс-служба банка «Тинькофф», ставшего в феврале нынешнего года спонсором чемпионата России по футболу, вольным стилем ответила болельщику в своем Twitter. Поклонник неизвестного клуба поинтересовался, не испытывает ли кредитная организация чувство стыда, глядя на судейский произвол в российском футболе. Ему посоветовали выбрать себе другой чемпионат для просмотра.

Диалог выглядел следующим образом:

— Не стыдно ставить свой лого во главе этой позор-лиги?

— Не нравится — смотрите другой чемпионат.

Позже пресс-службу, вероятно, одернули, запись была удалена. Однако скриншот грубого ответа уже пошел гулять по Сети.

Кстати, твит банка касался назначения судей на последний тур чемпионата, в котором после паузы на пандемию было слишком скандалов, связанных с предвзятостью арбитров, ВАР и даже футбольных властей. Чемпиона — «Зенит» — уже окрестили «дутым».

Накануне позорная работа судей испортила и полуфинал Кубка России в Санкт-Петербурге с участием «Спартака». Похоже, россиянам действительно стоит задуматься о том, не выбрать ли себе другой чемпионат для просмотра. Да и другой банк. Повежливее.

