Чиновника из Ленобласти отстранили от работы за угрозу физической расправой
- 20 июля 2020, 20:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Начальник отдела по связям с общественностью и социальной работе Токсовского городского поселения Всеволожского района Ленобласти Илья Кравченко, представившийся «царем» в ходе конфликта с прохожими, отстранен от должности на время разбирательства, сообщает РЕН ТВ.
Поводом для такого решения стало появившееся в Сети видео, запечатлевшее, как Кравченко угрожает физической расправой молодому человеку и девушке, которые попросили его убрать за собой мусор у ресторана быстрого питания.
На кадрах, опубликованных изданием «Подъём», видно, что в ответ на вежливую просьбу мотоциклист, оказавшийся впоследствии чиновником, начинает грубить и угрожает «вырубить» не только молодого человека, но и его спутницу, вмешавшуюся в разговор. В итоге он заявляет, что его не интересует экология, и называет себя «царем».
Как пишет паблик, позже Кравченко объяснил свое поведение тем, что незадолго до стычки с молодыми людьми, чуть не попал в аварию и поэтому сорвался. Также он сослался на то, что боялся испачкаться, убрав мусор, и выразил желание извиниться перед автором ролика при личной встрече.
Ранее сообщалось, что в мае в Госдуму был внесен законопроект о наказании чиновников за хамство. Документ предполагает наложение административной ответственности, а в качестве мер наказания — штраф до 150 тысяч рублей или отстранение от должности сроком на два года.
Напомним, что 30 января президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы «выметать из органов власти и управления» чиновников, позволяющих себе демонстрировать неуважительное отношение к гражданам. Это произошло на следующий день после отставки главы Республики Чувашия Михаила Игнатьева, раскритикованного за то, что он заставил прыгать офицера МЧС за высоко поднятыми ключами от пожарной машины.
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