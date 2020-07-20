Генералу МВД Мельникову предъявили новое обвинение

Следственный комитет России предъявил более тяжелое обвинение бывшему первому заместителю начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александру Мельникову. Если ранее речь шла о мошенничестве на сумму 100 миллионов рублей, то теперь высокопоставленному офицеру полиции инкриминируют попытку получения взятки на ту же сумму.

«Следователи дополнительно к 159 УК РФ („Мошенничество“) вменили генералу Мельникову часть 3 статьи 33, часть 6 статьи 290 УК РФ (попытка в получении взятки в особо крупном размере), сумма составляет 100 миллионов рублей», — цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что такое же обвинение предъявлено остальным фигурантам дела.

Генерал Мельников был арестован в сентябре 2019 года по результатам операции Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России. Он предложил группе предпринимателей «стимулировать» закрытие уголовного дела на их коллегу. Те согласились, но передали информацию о предложении в правоохранительные органы.

Мельникову передали аванс в размере 30 миллионов рублей. Остальные средства генерал должен был получить после выполнения своих обязательств.

Подчиненных Мельникова задержали при получении денег 22 августа в баре «Даймонд» гостиницы «Золотое кольцо». Уже спустя два дня они давали показания на генерала.

Арест самого Мельникова проходил непросто. Прокурор попросил на несколько часов продлить срок задержания ради более тщательной подготовки к заседанию. На слушании дела судья сначала вынесла постановление об отказе в продлении срока задержания на 72 часа с целью сбора дополнительных доказательств, но потом генерала все же взяли под стражу.