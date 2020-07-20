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Саратовская школьница облила следователя уксусной кислотой

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© twitter.com

© twitter.com

В здании Следственного управления СКР по Саратовской области 15-летняя девушка облила уксусной кислотой следователя, сообщает телеграмм-канал Baza.

Как пишет паблик, ранее школьницу по имения Махдия задержали за оскорбление полицейского. По словам сотрудников полиции, девушка была пьяна и неадекватно вела себя на улице.

На допрос к следователю девушка пришла вместе с бабушкой и, как оказалось, не с пустыми руками. Она принесла с собой бутылку с уксусной кислотой и брызнула этой жидкостью в лицо сотруднику СК. После этого Махдия сбежала, ее ищут до сих пор.

Следователь, к счастью, пострадал не сильно.

Теперь саратовской школьнице угрожает статья «Применение насилия в отношении представителя власти».

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