Эксперт оценил назначение Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Президент консалтингового агентства Bakster Group политолог Дмитрий Гусев прокомментировал решение президента России Владимира Путина о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева.

«Выбор Путина вполне логичен. Если два года назад хабаровчане проголосовали за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, то и сейчас временно исполняющим обязанности главы региона должен быть представитель именно этой партии. Федеральный центр не оставил выбор людей без внимания. Кроме того, Михаил Дегтярев — человек активный и образованный. Он пользуется авторитетом не только в ЛДПР, но и среди депутатов от других партий. Напомню, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, поэтому управленческий опыт у него есть», — сказал эксперт в интервью «Ридусу».

Стоит отметить, что в данный момент Михаил Дегтярев проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва, которую также называют «школой губернаторов». Программа была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и ВШЭ.

Ранее президент досрочно отправил в отставку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в связи с утратой доверия.

Фургал был арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Сергея Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы.

Ранее политолог Марат Баширов отметил, что история с Фургалом не похожа на «разборки во властных структурах».

«Если бы это были разборки во властных структурах, то Фургала обвинили бы, к примеру, в коррупции. А тут его задержали на основании показаний его бывших подельников, которые пошли на сделку со следствием. Это чисто криминальная история», — заявил Баширов.