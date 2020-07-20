Ученые о недостатках тестов на антитела

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого решила выяснить, почему тесты на коронавирус почти в 20% случаев дают ложноположительные результаты и есть ли у таких тестов альтернатива.

Сегодня тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) являются стандартным средством диагностики вирусных респираторных инфекций. Это молекулярный тест, который обнаруживает вирусный генетический материал, указывающий на присутствие фактического вируса, например SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

ПЦР-тесты остаются стандартным диагностическим тестом в первую очередь для тех, у кого есть симптомы вируса. Тесты очень чувствительны и могут обнаруживать небольшое количество вирусного генетического материала (РНК) в образце.

Образцы могут быть взяты либо в виде мазка из горла через рот (ротоглотка), либо через нос (носоглотка). Во время пандемии коронавируса специальные реагенты и оборудование, необходимые для проведения ПЦР-тестирования COVID-19, оказались в дефиците.

Другая проблема заключается в том, что ПЦР-тесты COVID-19 являются несовершенными из-за того, что вирус еще новый. Также на расшифровку и анализ материала может уйти от 10 до 24 часов.

ПЦР-тесты требуют специального оборудования и высококвалифицированного персонала. И что важно, они в первую очередь предназначены для диагностики у людей с симптомами. Низкую эффективность они показали у людей с бессимптомной формой заболевания. Как мы знаем, в ситуации с коронавирусом бессимптомные пациенты — одни из самых опасных распространителей болезни, — пишут ученые.

Тесты могут давать ложноотрицательные результаты у людей, которые на самом деле инфицированы. Это происходит в 20% тестов ПЦР COVID-19. Факторами, влияющими на результаты, являются сроки отбора пробы, например анализ берется вскоре после заражения или слишком поздно, когда вирусных частиц практически нет.

Есть ли альтернативы?

Тесты, обнаруживающие антитела к SARS-CoV-2, могут быть использованы для дополнения лабораторных исследований и заполнения пробелов из-за особенностей ПЦР-тестов COVID-19. Напомним, что ПЦР-тесты обнаруживают фактический вирус в мазке, а тесты на антитела обнаруживают иммунный ответ человека на вирус.

Тесты на антитела были успешно внедрены в США, Великобритании, Франции и Германии в качестве полезных лабораторных инструментов для дополнения тестов ПЦР COVID-19. Появление антител при вирусных инфекциях обычно происходит по той же схеме.

Но даже тесты на антитела — не панацея, пишут ученые.

Исследования показывают, что период эффективности этого теста составляет 10—14 дней от начала симптома до обнаружения антител. Это означает, что антитела могут быть обнаружены только с помощью тестов на антитела примерно через две недели после заражения.

Также до сих пор неизвестно, говорят ли антитела IgG, обнаруженные с помощью тестов на антитела, об иммунитете к вирусу и как долго может продлиться такая защита.